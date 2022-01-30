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Müge Anlı'nın o sözlerini üzerine alan İrem Derici'den yanıt!

Müge Anlı'nın o sözlerini üzerine alan İrem Derici'den yanıt!
30.01.2022 09:16

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Müge Anlı'nın o sözlerini üzerine alan İrem Derici'den dikkat çeken yanıt! "Müge ablamı kızdıramam" diyen İrem'in ardından Lerzan Mutlu'dan bomba yorum geldi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç konuları ele alan, cinayetleri aydınlatan, dolandırıcıların sesi olan ve büyük kavuşmaların mimarı Müge Anlı son bölümde, sosyal medyada fotoğraf paylaşırken filtre kullanımı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu yönteme sıkça başvuran ünlü şarkıcılar İrem Derici ve Lerzan Mutlu, Müge Anlı'nın çok konuşulan sözlerine verdiği yanıtla dikkat çekti, bakın ne dedi...

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