Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Burhan Karakuş cinayetinde baldızıyla cinsel ilişkiye giren damat ve Feride'nin akılalmaz yasak aşkı: "İki kişi daha DNA..."

Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Burhan Karakuş cinayetinde baldızıyla cinsel ilişkiye giren damat ve Feride'nin akılalmaz yasak aşkı: "İki kişi daha DNA..."

Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Burhan Karakuş cinayetinde baldızıyla cinsel ilişkiye giren damat ve Feride'nin akılalmaz yasak aşkı: "İki kişi daha DNA..."
06.03.2023 16:57

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 07:00
Recep Arı cinayetinde Müge...
Televizyon 03:14
5'li koalisyon resmen...
Televizyon 00:39
Yalı Çapkını 23. bölüm...
Televizyon 03:12
Mart ayının Koç burcuna etkisi
Televizyon 04:58
Başkan Erdoğan 2023 seçim...
Televizyon 14:53
İstanbul'da hangi ilçeler...
Televizyon 00:42
📺 Müge Anlı (ATV) CANLI YAYIN...
Televizyon 00:42
📺 Müge Anlı (ATV) CANLI YAYIN...
Televizyon 00:47
Gönül Dağı 87. bölüm fragmanı...
Televizyon 03:39
Haluk Levent "Devlet yoktu"...
Televizyon 00:56
Yalı Çapkını 22. bölüm...
Televizyon 00:14
Ateş Kuşları'nın Ali'si Görkem...

Müge Anlı'nın ağzı açık kaldı! Burhan Karakuş cinayetinde baldızıyla cinsel ilişkiye giren damat ve akılalmaz yasak aşk skandalı başta Müge Anlı olmak üzere izleyenleri de şaşkına çevirdi. Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Burhan Karakuş, yol kenarında ölü bulundu. Burhan Karakuş'un yanında tabanca bulunurken, ilk belirlemelere göre intihar ettiği değerlendirildi. Olayın araştırılması üzerine Burhan Karakuş'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bugün Müge Anlı canlı yayınında Burhan Karakuş cinayetinde ortaya atılan yasak aşk iddiaları akıllara durgunluk verdi. Burhan Karakuş'un abisinden gelen "Benden başka bir iki kişi daha DNA testi yaptıracak dedi" sözleri ortalığı karıştırdı.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA