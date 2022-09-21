Müge Anlı'daki sapık servis şoföründen son dakika gelişmesi... 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o fotoğrafın bedeli cezaevi oldu: "Pişmanım"

Müge Anlı'daki sapık servis şoföründen son dakika gelişmesi... 15 yaşındaki kızı kaçırmıştı o fotoğrafın bedeli cezaevi oldu. 15 yaşındaki evladını arayan anne Sevim Karaca'nın ne feryadı diniyordu ne de gözyaşı. Nedeni ise 48 yaşındaki servis şoförünün kızını kaçırmış olmasıydı... Kendisinden 33 yaş küçük küçük kızın kendisinin yanında olmadığını iddia eden Nurettin Arslan'ın yalanlarını Müge Anlı ortaya çıkardı. O fotoğrafa ulaşan Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında yaşananların ardından emniyet güçleri harekete geçti. Nurettin Arslan, canlı yayında gözaltına alındı. Peki, Nurettin Arslan'ın cezası ne oldu? İşte Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı sapık servis şoförü hakkında karar!