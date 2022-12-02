Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı'daki Şahin Yüksekova akıllara durgunluk verdi: "Karıma Eminönü'ndeyim dedim, Emine'deyim anladı daha pantolonumu bile giyemeden..."

Müge Anlı'daki Şahin Yüksekova akıllara durgunluk verdi: "Karıma Eminönü'ndeyim dedim, Emine'deyim anladı daha pantolonumu bile giyemeden..."

Müge Anlı'daki Şahin Yüksekova akıllara durgunluk verdi: "Karıma Eminönü'ndeyim dedim, Emine'deyim anladı daha pantolonumu bile giyemeden..."
02.12.2022 15:09

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Müge Anlı'daki Şahin Yüksekova ağızları açık bıraktı. Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Müge Anlı'ya katılan Şahin Yüksekova, eşinin kendisini terk ettiğini anlattı. "Karıma Eminönü'ndeyim dedim Emine'deyim anladı. Gece yarısı evden kaçtı" diyen gözüyaşlı adam sözleriyle başta Müge Anlı olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. İşte Müge Anlı'daki Şahin Yüksekova ile eşi Ayşe Yüksekova'nın bir garip ayrılık hikayesi...

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