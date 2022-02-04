Müge Anlı'daki 'kaçan muska' olayı akıllara durgunluk verdi! Milyonlar İsmail Çırakkoca'nın dolandırılma hikayesini ağzı açık izledi... İsmail Çırakkoca malını ve mülkünü satıp akrabasına vermesi sonucunda 14 sene boyunca yaklaşık 2 milyon lirasını kaptırdı. Felç geçirten ve yuva yıkan dolandırılma hikayesi Müge Anlı'yı çileden çıkardı, izleyici büyük bir şaşkınlıkla yaşananları takip etti. Anlı, "Gerçekten çizgi film sahnesi gibi yeteneğim olsa çizeceğim yani. Kaçan muska nedir ya!" diyerek vatandaşların böyle şeylere inanmaması gerektiğinin altını çizdi. İşte Müge Anlı canlı yayınında bugün (4 Şubat 2022) yaşananlar...