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Müge Anlı'daki Hilal Baltacı ve 33 yaş büyük üfürükçü Süleyman için emniyet devrede: "Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye..."

Müge Anlı'daki Hilal Baltacı ve 33 yaş büyük üfürükçü Süleyman için emniyet devrede: "Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye..."
19.01.2023 13:46

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Müge Anlı'daki Hilal Baltacı ve 33 yaş büyük üfürükçü Süleyman için emniyet harekete geçti! 18 yaşındaki Hilal Baltacı ile kendisinden 33 yaş büyük olan üfürükçü Süleyman, Müge Anlı'yı bir kez daha çileden çıkardı. Konya'da 16 gün önce kaybolan Hilal Baltacı ve onu kaçırdığı üfürükçü Süleyman 18 Ocak canlı yayınındaydı. Daha öncce ailesi baskısı nedeniyle eve dönmek istemediğini söyleyen Hilal Baltacı için hekim kontrolünden geçirilmek üzere ekipler yola çıktı. Üfürükçü Süleyman için ise emniyet güçleri harekete geçti. Müge Anlı ise "13 Temmuz'da bu kızın manitam dediği kişi siz misiniz değil misiniz?" sorusunu yöneltince aldığı yanıtla bir kez daha çılgına döndü. İşte detaylar...

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