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Müge Anlı'daki emekli Albay Mustafa Kaya 2.5 yıldır eşini görmediği Seyhan Kaya ile kavuştu

Müge Anlı'daki emekli Albay Mustafa Kaya 2.5 yıldır eşini görmediği Seyhan Kaya ile kavuştu
03.01.2022 12:05

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Müge Anlı'daki emekli Albay Mustafa Kaya kendisini "Musti'cim minik kuşum" diye seven Seyhan Kaya ile buluştu. Maaile Müge Anlı stüdyosunda izleyiciyi ekran başına kilitledi. 2.5 yıldır eşini görmediğini ifade eden ve Müge Anlı'dan yardım isteyen Seyhan Kaya ve kızı Irmak Kaya, Müge Anlı sayesinde emekli Albay Mustafa Kaya'ya kavuştu. Gelin - görümce arasında kalan emekli Albay Mustafa Kaya ve ailesinin 2.5 yıllık hasreti Atv ekranlarında son buldu, o anlar Müge Anlı canlı yayınına bomba gibi düştü.

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Seyhan Hanım, iddialarının doğru çıktığını, eşinin büyük kızının yanında kalırken kartlarının elinden alındığını, paraların hep çekilip harcandığını, bir de aile mahkemesine dilekçe verip Mustafa Kaya çekilme dolayısı ile deyip maaşı aldıklarını, bir de bir sürü borç olduğunu söyledi.
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