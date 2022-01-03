Müge Anlı'daki emekli Albay Mustafa Kaya 2.5 yıldır eşini görmediği Seyhan Kaya ile kavuştu

Müge Anlı'daki emekli Albay Mustafa Kaya kendisini "Musti'cim minik kuşum" diye seven Seyhan Kaya ile buluştu. Maaile Müge Anlı stüdyosunda izleyiciyi ekran başına kilitledi. 2.5 yıldır eşini görmediğini ifade eden ve Müge Anlı'dan yardım isteyen Seyhan Kaya ve kızı Irmak Kaya, Müge Anlı sayesinde emekli Albay Mustafa Kaya'ya kavuştu. Gelin - görümce arasında kalan emekli Albay Mustafa Kaya ve ailesinin 2.5 yıllık hasreti Atv ekranlarında son buldu, o anlar Müge Anlı canlı yayınına bomba gibi düştü.