Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı'daki dehşet evi kan dondurdu! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik işte bu evde hayata veda etti: 'Aç, susuz, tuvalet yok...'

Müge Anlı'daki dehşet evi kan dondurdu! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik işte bu evde hayata veda etti: 'Aç, susuz, tuvalet yok...'

Müge Anlı'daki dehşet evi kan dondurdu! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik işte bu evde hayata veda etti: 'Aç, susuz, tuvalet yok...'
20.12.2022 11:47

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 04:51
Müge Anlı'dan ''Kim Milyoner...
Televizyon 08:13
Milyoner'de yıldızlar geçidi!
Televizyon 05:14
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na...
Televizyon 24:01
Müge Anlı'da boğaz düğümleyen...
Televizyon 00:42
Müge Anlı canlı yayın ATV izle...
Televizyon 04:56
Elnare Kızmaz'ın kaybında...
Televizyon 02:40
Bircan Bali İle tartışan Seren...
Televizyon 00:46
Gönül Dağı 78. bölüm fragmanı...
Televizyon 05:57
Sağlık sorunları yaşayan oğlak...
Televizyon 01:54
Milyonların gözü Kabine'de!...
Televizyon 03:04
Kim Milyoner Olmak İster'de...
Televizyon 01:39
Kim Milyoner Olmak İster’e...

Müge Anlı'daki dehşet evi kan dondurdu! Kapı aralandı 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in ölüme terk edildiği o ev milyonların içini sızlattı. Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla birlikte yaşayan Elif Nur Tiftik şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Anne tarafından uzaktan akraba olan ve Müge Anlı'nın ekibine başvuran Gülüzar Hanım, Elif Nur'un vefatının ardından iki kardeşini de almaya gittiğinde ortada içler acısı bir manzara vardı. Elif Nur Tiftik'in ölümünün ardından velayeti kendisinde olan babaanne Cihangül Kurumlu sırra kadem basmıştı. O babaanne, hala ve amca tutuklandı. Müge Anlı ekibi dehşet evine girdi görüntüler iç sızlattı.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA