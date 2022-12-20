Müge Anlı'daki dehşet evi kan dondurdu! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik işte bu evde hayata veda etti: 'Aç, susuz, tuvalet yok...'

Müge Anlı'daki dehşet evi kan dondurdu! Kapı aralandı 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in ölüme terk edildiği o ev milyonların içini sızlattı. Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla birlikte yaşayan Elif Nur Tiftik şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Anne tarafından uzaktan akraba olan ve Müge Anlı'nın ekibine başvuran Gülüzar Hanım, Elif Nur'un vefatının ardından iki kardeşini de almaya gittiğinde ortada içler acısı bir manzara vardı. Elif Nur Tiftik'in ölümünün ardından velayeti kendisinde olan babaanne Cihangül Kurumlu sırra kadem basmıştı. O babaanne, hala ve amca tutuklandı. Müge Anlı ekibi dehşet evine girdi görüntüler iç sızlattı.