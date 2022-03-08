Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Kurtulmak istediği kocasının annesini babasına kaçırdı! Gelini ve dünürüyle Atv canlı yayınında yüzleşen Ayşe Akbulut gündeme bomba gibi düştü. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış Kasabasında ikamet eden 63 yaşındaki Ayşe Akbulut'tan haber alamayan aile Müge Anlı'ya müracaat etti. Atv canlı yayınına annesini bulmak için katılan Ahmet Akbulut, "Karım annemi kaçırdı, babasına hanım yaptı" ifadelerini kullandı. Bugün dünürler ve evlatları karşı karşıya geldi, o anlar milyonları ekran başına kilitledi.