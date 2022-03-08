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Müge Anlı'da yok artık dedirten olay! Kocasının annesini babasına kaçırdı! Gelini ve dünürüyle yüzleşen Ayşe Akbulut...

Müge Anlı'da yok artık dedirten olay! Kocasının annesini babasına kaçırdı! Gelini ve dünürüyle yüzleşen Ayşe Akbulut...
08.03.2022 13:57

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Müge Anlı'da ağızları açık bırakan olay! Kurtulmak istediği kocasının annesini babasına kaçırdı! Gelini ve dünürüyle Atv canlı yayınında yüzleşen Ayşe Akbulut gündeme bomba gibi düştü. Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış Kasabasında ikamet eden 63 yaşındaki Ayşe Akbulut'tan haber alamayan aile Müge Anlı'ya müracaat etti. Atv canlı yayınına annesini bulmak için katılan Ahmet Akbulut, "Karım annemi kaçırdı, babasına hanım yaptı" ifadelerini kullandı. Bugün dünürler ve evlatları karşı karşıya geldi, o anlar milyonları ekran başına kilitledi.

Televizyon Videoları
Kayınvalidesinden kurtulmak için babasına mı kaçırdı? Dünürler ve evlatları karşı karşıya... Telefona bağlanan izleyici, ''kayınvalidesini dövdü, kapının önüne koydu'' dedi. Ayşe Akbulut gelini ve dünürüyle yüzleşiyor...
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