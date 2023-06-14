HAZİNE BULDUĞUNU SÖYLEDİĞİ ARKADAŞI CANLI YAYINDA

Arkadaşı ot toplamak için dağa çıktıklarını, Almanya'dan ot istediklerini 200 Euro gönderdiklerini söyledi. Onur Bey ile canlı yayında yüzleşen gelini Mehtap Hanım anlatılanların yalan olduğunu bildirdi.Kadri Fidan ile nasıl tanıştıkları sorulunca, yaşlı adamın ilaçlarını aldıklarını ve hastaneye götürdüklerini oğlunun hiç ilgilenmediğini bu şekilde tanıştıklarını anlattı.Müge Anlı ATV canlı yayınında verdiği bilgilerle dikkat çekti. İşte Müge Anlı'nın açıklaması."Ot ot diyoruz ya bu ölümsüzlük otu denen şeyin bu kadar rağbet görmesinin nedeni şuymuş; erkeklerdeki cinsel gücü artırdığına inanılıyormuş. Böyle bir reklamını yapmış Kadri Bey bu yüzden herkes bu otan istiyor ve evet Kadri bey bu otun yerini kimseye göstermezmiş. Çünkü bundan para kazanıyor. Gider başkası toplar diye. Burada gelin hanıma katılıyorum bu işin içindeki mağara, hazine meselesi önemli.""O hazine meselesini de herkese anlatmıyor mesela bir gizli tanığımız var kamu personeli ona anlatmıyor gider de işine taş koyarlarsa diye. Ama o kadar da emin ki bulamayacaklarına herkese de anlatıyor. Taş masa ve 12 tane taş sandalyeden, heykellerden bahsediyor. Ben onları çıkarabilsem yedi sülaleme yeter ama benim gücüm yetmiyor diyor. En sonunda da iki adam bulup onlara çıkartacağım diyor. İşte gelinin bahsettiği o kişi o iki kişi mi?"Müge Anlı'ya konuşan gizli tanık, Kadri Bey ile son konuşmasında yaşlı adamın kendisinei, "Beni 2 kişi takip etti o yüzden gidip toplayamadım" dediğini ifade etti.Kadi Fidan define için mi yoksa ölümsüzlük otu için mi takip ediliyordu, o iki kişi kimdi merak ediliyor.