Müge Anlı'da itiraf mektubu! Müstehcen mesajlar ifşa olmuştu: "Erdoğan gelinim Derya ile oğlumun yatak odasında cinsel ilişkiye girmiş"

Müge Anlı'da itiraf mektubu! Müstehcen mesajlar ifşa olmuştu Selim Yalçınkaya'nın babası Adnan Yalçınkaya'dan ağızları açık bırakan mektup geldi. Müge Anlı Selim Yalçınkaya'nın babasından gelen o mektubu Atv canlı yayınında okudu. "Oğlumun ölümüyle ilgili şu isimler benim için her zaman şüpheli. Emre Yaşlar, Derya Deniz Ateş, Nevzat Sağlık, Levent Sağlık, Bekir Yaşlar, Emir Yaşlar, Samet Yaşlar, Burak Altınışık, Özgür Can Adaş..." diyen cezaevindeki acılı baba her şeyi tek tek anlattı. İşte Selim Yalçınkaya cinayetinde tüm detaylar ve eşi Derya Yalçınkaya hakkında olay iddialar...