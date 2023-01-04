Müge Anlı'daki sapık Sinan'la ilgili olay iddia! Mesajlar atıp cinsel organını göstererek kadınları taciz etmişti... Günlerdir Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında Türkiye'yi çileden çıkartan Sinan Sardoğan'la ilgili iddialar gelmeye devam ediyor. Hakkında söylenilenlere, "Hayır, bilmiyorum, ben yapmadım" şeklinde yanıtlar veren Sinan Sardoğan'ın çirkin tacizlerine maruz kalan kadınlar Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına bağlanırken bir mağdur bugün yayına katılarak anlattıklarıyla mide bulandırdı. Ardından kayıp Arife Gökçe'nin ailesine gelen o mesaj olayın arkasında başka kişilerin de olduğu düşüncesini akıllara getirirken Müge Anlı'nın Sinan Sardoğan'a sorduğu o soru dikkat çekti. İddialara göre Sinan Sardoğan uygunsuz videoları olduğu için bildiklerini saklamayı tercih ediyor. İşte detaylar...