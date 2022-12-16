Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı'da boğaz düğümleyen olay! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü yürekleri yaktı! 'Darp ve işkence gördüler!'

Müge Anlı'da boğaz düğümleyen olay! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü yürekleri yaktı! 'Darp ve işkence gördüler!'

Müge Anlı'da boğaz düğümleyen olay! 6 yaşındaki Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü yürekleri yaktı! 'Darp ve işkence gördüler!'
16.12.2022 18:08

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Velayeti babaanneden olan Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü... Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te ele alınmaya başlayan Elif Nur Tiftik'in şüpheli ölümü izleyen herkesin boğazını düğümledi. Annesi ve babası cezaevinde olan, babannesi, halası ve amcasıyla birlikte yaşayan Elif Nur Tiftik şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Anne tarafından uzaktan akraba olan ve Müge Anlı'nın ekibine başvuran Gülüzar Hanım, Elif Nur'un vefatının ardından iki kardeşini de almaya gittiğinde ortada içler acısı bir manzara vardı. Nur Tiftik'in ölümünün ardından velayeti elinden bulunan babaanne Cihangül Kurumlu sırra kadem bastı. Peki Elif Nur Tiftik neden öldü? İşte 16 Aralık canlı yayınında yaşananlar.

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