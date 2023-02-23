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Müge Anlı'da bir üfürükçü vakası daha! Üfürükçü Adem Önal gözaltında! Merve'nin yüzü ilk kez güldü!

Müge Anlı'da bir üfürükçü vakası daha! Üfürükçü Adem Önal gözaltında! Merve'nin yüzü ilk kez güldü!
23.02.2023 11:20

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Müge Anlı 'üfürükçü Adem Önal gözaltında' dedi Merve'nin yüzü ilk kez güldü! Kirli çamaşırları ortaya dökülmüştü... Beynindeki tümör nedeniyle görme yetisini yitiren Merve, Müge Anlı'dan yardım istedi. Genç Merve ve annesinin iddiaları tüyler ürpertirken, polis tarafından araması olan üfürükçü Adem Önal'ın eşi Müge Anlı canlı yayınında bildiği her şeyi anlattı, o üfürükçünün tüm foyası ortaya çıktı. Yeniden görme vaadi veren üfürükçüye 260 bin TL kaptırdıklarını belirten anne - kız, polis memuru olan akrabalarının da bu işin içinde olduğunu iddia etmesinin ardından aynı bilgi üfürükçünün eşinden de geldi. Müge Anlı son dakika bilgisini aktardı, o üfürükçü gözaltına alındı. İşte Müge Anlı'ya çileden çıkaran dolandırıcılık hikayesi...

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