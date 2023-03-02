Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı'da aranılan Recep Arı olayında son dakika gelişmesi! Cansız bedeni bulundu tartakladığı arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'da aranılan Recep Arı olayında son dakika gelişmesi! Cansız bedeni bulundu tartakladığı arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı

Müge Anlı'da aranılan Recep Arı olayında son dakika gelişmesi! Cansız bedeni bulundu tartakladığı arkadaşı canlı yayında gözaltına alındı
02.03.2023 11:07

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 00:57
CHP yandaşı medyadan baskı:...
Televizyon 14:53
İstanbul'da hangi ilçeler...
Televizyon 00:42
📺 Müge Anlı (ATV) CANLI YAYIN...
Televizyon 05:21
Medeni Epcerev kuvvetli...
Televizyon 03:39
Haluk Levent "Devlet yoktu"...
Televizyon 00:29
Ben Bu Cihana Sığmazam 20....
Televizyon 00:56
Yalı Çapkını 22. bölüm...
Televizyon 00:52
Gönül Dağı 86. bölüm 3....
Televizyon 21:03
7 çocuk babası Şükrü...
Televizyon 07:11
Üfürükçü Adem Önal gözaltında!
Televizyon 00:55
YALI ÇAPKINI yeni bölüm...
Televizyon 27:31
Müge Anlı’da akılalmaz olay!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert birbirinden ilginç konu ve konuklarıyla gündeme damgasını vuruyor... 24 Şubat günü Bursa'nın Kestel ilçesinde kaybolan ve 6 gündür kendisinden haber alınmayan Recep Arı olayının ele alındığı 1 Mart canlı yayınında, Arı'nın kaybına ilişkinde pek çok detay ortaya çıkmıştı. 2 Mart canlı yayınında Recep Arı olayında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı, Recep Arı'nın cansız bedenine ulaşıldığıno duyurdu. Arı'nın, tartakladığı arkadaşı Kadir de canlı yayına katıldı ve gözaltına alındı. İşte haberin detayları...

Televizyon Videoları
SON DAKİKA