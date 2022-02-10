Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını kilitleyen olay

Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını kilitleyen Gönül Taşan ve annesi hakkında kısmet açma, yuva kurtarma, sihir bozma iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Atv Müge Anlı canlı yayınına tek tek bağlanan mağdurlar milyonları ekran başına kilitledi. Gönül Taşan ve annesi hakkında ortaya atılan iddialar akılalır gibi değil... Her şey İsmail Çırakkoca'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkması ile başladı, yayına kısa sürede sayısız ihbar yağdı. İddialara göğüs geremeyen 'dolandırıcı' Gönül, stüdyoda bulunan kiracılarını ve çocuklarını da alıp yayını terk etti. "Kardeşimin iç çamaşırını istediler 'bu sizi çözer' dediler. 10 yıl önce 100 lira para istediler, kardeşimin Almanya'da olduğunu duyunca da peşimizi bırakmadılar" diyen ismini vermek istemeyen bir izleyici, "Bunların başı Şefika'ydı, Gönül Taşan diye bahsettiğiniz kişi ve yayında gösterilen yatakta yatan yaşlı kadın, sanırım annesi dediniz, o da vardı. Şefika bizi onlara yönlendirdi." dedi.