Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını kilitleyen olay

Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını kilitleyen olay

Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını kilitleyen olay
10.02.2022 12:01

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 12:12
Şentop son noktayı koydu!...
Ana Sayfa 00:13
Yine HDP'nin peşine takıldı
Ana Sayfa 00:56
Osman Bey, Söğüt'ü basan...
Ana Sayfa 01:09
Başkan Erdoğan tek tek...
Ana Sayfa 05:55
Şükran Hanım'ın isyanı Esra...
Ana Sayfa 08:39
Sosyal medyada 'Bot-Trol-Seed'...
Ana Sayfa 01:04
GOL | Bandırmaspor 2-4...
Ana Sayfa 01:05
GOL | Bandırmaspor 1-1...
Ana Sayfa 00:40
GOL | Bandırmaspor 0-1...
Ana Sayfa 00:31
Komandolar dualarla Suriye'ye...
Ana Sayfa 00:49
Jandarma personelleri, yaralı...
Ana Sayfa 02:05
Seccad Yeşil Bursa'da...

Müge Anlı WhatsApp ihbar hattını kilitleyen Gönül Taşan ve annesi hakkında kısmet açma, yuva kurtarma, sihir bozma iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Atv Müge Anlı canlı yayınına tek tek bağlanan mağdurlar milyonları ekran başına kilitledi. Gönül Taşan ve annesi hakkında ortaya atılan iddialar akılalır gibi değil... Her şey İsmail Çırakkoca'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına çıkması ile başladı, yayına kısa sürede sayısız ihbar yağdı. İddialara göğüs geremeyen 'dolandırıcı' Gönül, stüdyoda bulunan kiracılarını ve çocuklarını da alıp yayını terk etti. "Kardeşimin iç çamaşırını istediler 'bu sizi çözer' dediler. 10 yıl önce 100 lira para istediler, kardeşimin Almanya'da olduğunu duyunca da peşimizi bırakmadılar" diyen ismini vermek istemeyen bir izleyici, "Bunların başı Şefika'ydı, Gönül Taşan diye bahsettiğiniz kişi ve yayında gösterilen yatakta yatan yaşlı kadın, sanırım annesi dediniz, o da vardı. Şefika bizi onlara yönlendirdi." dedi.

Televizyon Videoları
SON DAKİKA