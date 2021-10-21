Müge Anlı son dakika: DNA örneği alındı tarladaki kafatası Radyocu Mehmet Karahan'a mı ait? Böyle vahşet görülmedi kokmasın diye cesedi çiçek gibi sulamış! Müge Anlı'da ikinci Zeynep Ergül vakası olarak gündeme gelen 'DJ Gezgin' lakaplı Mehmet Karahan darp edilip ölüme mi terk edildi? Atv Müge Anlı canlı yayına katılan ve eski sevgilisinin, erkek kardeşi Mehmet Karahan'ı öldürdüğünü hatta kokmasın diye her gün yıkadığını ve parfüm sıktığını ileri süren Fatma Karadağ hakkında şoke eden ihbarlar yayına gelirken, Müge Anlı'ya konuşan Fatma Hanım kan donduran iddialarda bulundu. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında ortaya çıkan gerçeklerin ardından başarılı televizyoncu, Lüleburgaz ilçe emniyetinin araya girdiğini ve Mehmet Bey'in amcaoğlu Murat Bey'den DNA örneği alındığını, kafatası ile eşleşmesi için kan örneğinin alındığını açıkladı.