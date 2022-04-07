Evlilik hayaliyle arsasını, 5 aracını, 2 işletmesini kaybetti! "Gönderdiği yemek fotoğraflarına kandım" diyen Mehemt Genç'in bir garip aşk hikayesi Türkiye'yi erkan başına kilitledi. İzmir'de oto kiralama işiyle uğraşan 37 yaşındaki Mehmet Genç, evlilik vaadiyle hiç yüzünü görmediği kadına 1 milyon 300 bin lira para kaptırdı. Evlilik hayali kurduğu Yaren isminde bir kadının olmadığını anlayan Mehmet Genç, telefonda görüştüğü kişinin aslında köylüsü Züleyha Çakmak olduğunu öğrenince ablası Fadime Polat ile birlikte Müge Anlı'nın programına çıktı.