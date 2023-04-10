RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yaş gününü kutladı karşı jest gecikmedi: "Ben de eşiniz Sayın Şinasi Bey'in emniyet mensubu gününü kutluyorum"

Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yaş gününü kutladı karşı jest gecikmedi: "Ben de eşiniz Sayın Şinasi Bey'in emniyet mensubu gününü kutluyorum"

Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yaş gününü kutladı karşı jest gecikmedi: "Ben de eşiniz Sayın Şinasi Bey'in emniyet mensubu gününü kutluyorum"
10.04.2023 11:31

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Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yaş gününü kutladı karşı jest gecikmedi.15 yıldır ATV ekranlarında Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen ile birlikte faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı gündemi belirlemeye devam ediyor. 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle bugün yayına başlarken Türk polisinin gününü kutlayan Müge Anlı ardından, "Bugün Rahmi Özkan'ın da doğum günü" dedi ve canlı yayında arkadaşının doğum gününü kutladı. Rahmi Özkan, yaş gününü kutlayan başarılı televizyoncuya teşekkürlerini iletirken, eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu da unutmadı. Avukat Rahmi Özkan, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun da Polis Haftası'nı kutladı. Ardından Rahmi Özkan'ın kaç yaşında olduğu merak konusu oldu.

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Müge Anlı, Rahmi Özkan'ın yaş gününü kutladı karşı jest gecikmedi: "Ben de eşiniz Sayın Şinasi Bey'in emniyet mensubu gününü kutluyorum"

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