Müge Anlı Mustafa Kaya olayında sıcak anlar! Emekli Albay konuştu canlı yayında gözyaşları sel oldu! Yürek sızlatan anlar

Müge Anlı Mustafa Kaya olayında sıcak anlar! 25 yıllık eşini üç yıldır göremeyen Seyhan Kaya Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" sözlerini kullandı. Emekli albay Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü programına canlı yayınında bağlanıp açıklamalarda bulundu. ''Bana kötülük yapıyorlar'' diyen Kaya kızının kendisi ile görüşme talebine verdiği yanıtlarla canlı yayında stüdyodakiler ve izleyenlerin yüreklerini sızlattı. İşte o anlar...