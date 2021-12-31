Müge Anlı, Mustafa Kaya ile kızını kavuşturdu gözyaşları sel oldu! "Kocam tutsak" demişti... Emekli Albay'dan eşine de mesaj var

Müge Anlı, Mustafa Kaya ile kızını kavuşturdu gözyaşları sel oldu! Atv canlı yayınında, "Kocam tutsak" demişti Seyhan Kaya... 2.5 yıldır eşini görmediğini ifade eden ve Müge Anlı'dan yardım isteyen Seyhan Hanım ile kızı sonunda emekli Albay Mustafa Kaya'ya kavuştu. "Hiç kimse aramıza giremeyecek" notuyla yüzleri güldüren emekli Albay'ın kızına kavuşma anı ve eşine "Seni seviyorum" mesajı önce ağlattı sonra gülümsetti. İşte Müge Anlı'da bugün yaşanan emekli Albay Mustafa Kaya'nın ailesine kavuşma anı...