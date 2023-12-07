Hafta içi her gün ATV'de yayınlanan ve izleyiciyi ekran başına kitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı ve ekibi üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 7 Aralık 2023 Perşembe Müge Anlı bugünkü programı canlı izle ekranı ve Müge Anlı Youtube full bölüm tek parça izleme linki...

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