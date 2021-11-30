Müge Anlı ''Hayır'' dedi ama terliği yedi! Aranan kadın Yeliz Kiviz canlı yayını birbirine kattı

Müge Anlı, Yeliz Kiviz'i buldu iki sevgili canlı yayında buluştu, ortalık karıştı. Pendik'te Yadigar Kepçe ile birliktelik yaşayan 4 çocuk annesi Yeliz Kiviz'e 8 gündür ulaşılamıyordu. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Yadigar Kepçe, paraları da alıp evden kaçtığını iddia ettiği sevgilisinin bulunmasını istemişti. Müge Anlı ve ekibi tarafından bulunan Yeliz Kiviz, stüdyoya "Senin sayende şu kanatlarım açıldı Allah razı olsun" diyerek Müge Anlı'ya dua ederek girdi. İlerleyen dakikalarda sinirlerine hakim olamayan kadın parmak sallayarak eski sevgilisinin üzerine yürürken Müge Anlı'nın ''Hayır'' sözüne kulak asmadan terliği eski sevgilisine fırlattı. İşte canlı yayında kontrolden çıkan o anlar...