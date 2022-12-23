Müge Anlı Ezel Bayraktar'ın elinden tuttu 15 bin TL'lik yeni işi bakın ne oldu: "Aldığın paraları yengene veriyorsun..."

Müge Anlı Ezel Bayraktar'ın elinden tuttu 15 bin TL'lik yeni işi bakın ne oldu... Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını yediği için günlerdir Müge Anlı'nın programına çıkan Ömer Aslanhan, adını Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizisindeki karater adı olan Ezel Bayraktar olarak değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Oyunculuk hayaliyle yanıp tutuşan ve hedefinin 'Hollywood yıldızı olmak' olduğunu belirten Ezel Bayraktar, günler sonra yengesine yaptığından utandı ve pişman oldu. Yengesine parasını ödemek için 'Gece başka bir işte çalışırım gündüz de oyunculuk yaparım' diyen Ezel Bayraktar yeni işine kavuştu.