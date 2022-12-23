Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı Ezel Bayraktar'ın elinden tuttu 15 bin TL'lik yeni işi bakın ne oldu: "Aldığın paraları yengene veriyorsun..."

Müge Anlı Ezel Bayraktar'ın elinden tuttu 15 bin TL'lik yeni işi bakın ne oldu: "Aldığın paraları yengene veriyorsun..."

Müge Anlı Ezel Bayraktar'ın elinden tuttu 15 bin TL'lik yeni işi bakın ne oldu: "Aldığın paraları yengene veriyorsun..."
23.12.2022 16:56

OTOMATİK OYNAT

Televizyon 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 17. Bölüm...
Televizyon 00:53
CHP'deki adaylık savaşında...
Televizyon 01:34
Çalışanın boynu bükülmeyecek!...
Televizyon 01:57
BAŞKAN ERDOĞAN 2023 YILI...
Televizyon 00:57
Yargı 49. bölüm fragmanı video...
Televizyon 02:40
SİVASSPOR 5-2 ESENLER EROKSPOR...
Televizyon 01:10
SİVASSPOR 4-1 ESENLER Erokspor...
Televizyon 01:02
SİVASSPOR 3-1 ESENLER Erokspor...
Televizyon 01:49
GOL | Sivasspor 1-0 Erokspor
Televizyon 02:37
Sivasspor Esenler Erokspor |...
Televizyon 00:22
✉ Zarflar açıldı! Rakamlar...
Televizyon 01:45
A SPOR CANLI YAYIN İZLE:...

Müge Anlı Ezel Bayraktar'ın elinden tuttu 15 bin TL'lik yeni işi bakın ne oldu... Kanser hastası yengesinin 300 bin TL'lik tedavi parasını yediği için günlerdir Müge Anlı'nın programına çıkan Ömer Aslanhan, adını Kenan İmirzalıoğlu'nun efsane dizisindeki karater adı olan Ezel Bayraktar olarak değiştirmesiyle gündeme gelmişti. Oyunculuk hayaliyle yanıp tutuşan ve hedefinin 'Hollywood yıldızı olmak' olduğunu belirten Ezel Bayraktar, günler sonra yengesine yaptığından utandı ve pişman oldu. Yengesine parasını ödemek için 'Gece başka bir işte çalışırım gündüz de oyunculuk yaparım' diyen Ezel Bayraktar yeni işine kavuştu.

Televizyon Videoları
Müge Anlı Ezel Bayraktar'ın elinden tuttu 15 bin TL'lik yeni işi bakın ne oldu: "Aldığın paraları yengene veriyorsun..."

SON DAKİKA