Haberler Televizyon Videoları Müge Anlı evlilik açıklaması videosu izle! Şinasi Yüzbaşıoğlu Müge Anlı çifti ne zaman, hangi tarihte, nerede evleniyor? Nikah tarihi...

Müge Anlı evlilik açıklaması videosu izle! Şinasi Yüzbaşıoğlu Müge Anlı çifti ne zaman, hangi tarihte, nerede evleniyor? Nikah tarihi...

Müge Anlı evlilik açıklaması videosu izle! Şinasi Yüzbaşıoğlu Müge Anlı çifti ne zaman, hangi tarihte, nerede evleniyor? Nikah tarihi...
21.06.2022 12:12

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Ve belli oldu! Müge Anlı evleneceğini açıkladıktan kısa bir süre sonra en çok merak edilen 'Müge Anlı ne zaman, hangi tarihte, nerede evleniyor?' sorularının yanıtı aranmaya başlandı. Açıklamasının ardından Atv canlı yayınında parmağındaki alyans ile dikkatleri üzerine çeken Müge Anlı ve müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun sosyal medyadaki ilk hamlesi gündeme bomba gibi düştü.

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ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Müge Anlı özel açıklamalarda bulundu. Anlı yeni sezonda evleneceğini duyurdu.

İşte Müge Anlı'nın açıklamaları:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde midafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim. "

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu Adana doğumlu, 58 yaşında ve devlet memuru.

Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun 25 Haziran'da yakın arkadaşları ve ailelerin yer alacağı sade bir törenle nikah masasına oturacağı öğrenildi.

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