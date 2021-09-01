Müge Anlı Çığ Ailesi davasında son dakika gelişmesi! Canlı yayında açıkladı istismarcı enişteye 35, arkadaşlarına 91 yıl hapis cezası!

atv ekranlarında izleyici ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Çığ Ailesi olayı nihayete kavuştu. 2021 Mart ayında Müge Anlı ve ekibine başvuruda bulunan Abdurrahman Çığ’ın başına gelenler tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken etmiş ve Palu Ailesi'ne benzetilmişti. Türkiye'nin aylarca konuştuğu Palu Ailesi'ndeki gibi Çığ ailesi de enişteleri tarafından dolandırıldıklarını, istismar gördüklerini anlatmıştı. Anlatılanların ardından enişte ve suça yardımda bulunan 3 arkadaş tutuklanmıştı. Bugün dava sonucu belli oldu

Müge Anlı'ya katılarak ablasının kocası tarafından dolandırıldığını ve cinsel istismara uğradığını söyleyen Abdurrahman Çığ davasında karar çıktı. İstismarcı enişte İsa Akman'a mahkeme acımadı. Akman, 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Müge Anlı kararı canlı yayınında duyurdu. İşte olayın detayları ve son gelişmeler...