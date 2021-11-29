Müge Anlı canlı yayınında sahte belge araması! Sevgilisini aramaya gelen adam suç makinesi çıktı! Cüzdanı didik didik arandı

Müge Anlı canlı yayınında sahte belge araması! Pendik'te Yadigar Kepçe ile birliktelik yaşayan 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'e 8 gündür ulaşılamıyor. Sevgilisine ulaşamadığı için bugün Müge Anlı canlı yayınına katılan Yadigar Kepçe hakkında ihbar yağdı. 'Sahte imam' iddiasıyla suçlanan Yadigar Kepçe'nin eski eşi de Müge Anlı'ya bağlandı ve "Benimle evlenmeden önce sahte hocalık yapıyordu" sözleri ile canlı yayına gelen ihbarları doğruladı. Müge Anlı'ya katılan Yadigar Kepçe'nin sahte hocalık, cinsel saldırı ve daha birçok suça karıştığı iddiası ise herkesi şoke etti. Bu gelişmelerin ardına cüzdanını eline alan Yadigar bey Anlı'ya belge göstermek isteyince canlı yayında cüzdanının içini didik didik arattırmak zorunda kaldı. İşte o anlar...