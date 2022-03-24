Müge Anlı canlı izle bugünkü itiraf! Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! 169 gün sonra itiraf etti yer gösterdi, katil...

Müge Anlı'daki Dursun Zehir'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Torun Kerim Bekar'ın arkadaşı itiraf etti yer gösterdi. 71 yaşındaki Dursun Zehir'in öldürüldüğü 169 gün sonra netleşti. Şüphelerin odağındaki torun Kerim Bekar, arkadaşından gelen itiraf üzerine gözaltına alındı. Peki, Dursun Zehir'in katili kim? Trabzon - Rize yolu arasında sırra kadem basan yaşlı adamı kim öldürdü? Torunun dedesinin cinayetiyle nasıl bir bağlantısı var? Yasin Şanal ve Enes Günyüzlü isimleri Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayınında Kerim'in arkadaşı Miraç tarafından bahsedilmişti. Ortaya çıkan gerçekler Türkiye'yi ekran başına kilitledi. İşte son dakika Müge Anlı'nın açıklamaları...