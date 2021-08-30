Müge Anlı: Adam olanın bir tane eşi olur

O Türk televizyonlarının en güvenilen yüzü... atv ekranlarının Türkiye'ye mal olmuş ismi Müge Anlı, yeni sezonuyla bir döndü pir döndü. Oldukça yorucu geçen bir sezonu bıraktıktan sonra tatil yapan ancak tatilde de boş durmayan Müge Anlı, Türkiye'nin yüreğini yakan orman yangınları esnasında yine seferberlik ilan etmiş ve soluğu Antalya'da almıştı. Ve sonunda hasret bitti, Müge Anlı yeni sezon 30 Ağustos günü itibariyle ekranlara geri döndü. Büyükşen olayıyla açılışı yapan Müge Anlı çok eşliliğin Anadolu kültüründe olduğunu iddia eden avukata”Adam olanın bir tane eşi olur” dedi. Anlı’nın bu sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte o anlar...