MSB açıkladı: Yunanistan ve Suriye sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.
Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu olmak üzere 7 kişinin yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Bunlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.