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MSB açıkladı: Yunanistan ve Suriye sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

MSB açıkladı: Yunanistan ve Suriye sınırını yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı
20.11.2021 16:07
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Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını bildirdi. Yakalananlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.

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Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ, 1'i DEAŞ mensubu olmak üzere 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 kişi yakalandı. Bunlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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