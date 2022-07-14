Haberler Televizyon Videoları Milyoner'de bir ilk! Kenan İmirzalıoğlu neye uğradığını şaşırdı! Koltuk elden gidince... | Kim Milyoner Olmak İster Son Bölüm

Milyoner'de bir ilk! Kenan İmirzalıoğlu neye uğradığını şaşırdı! Koltuk elden gidince... | Kim Milyoner Olmak İster Son Bölüm

Milyoner'de bir ilk! Kenan İmirzalıoğlu neye uğradığını şaşırdı! Koltuk elden gidince... | Kim Milyoner Olmak İster Son Bölüm
14.07.2022 09:46

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Milyoner'de bir ilk! Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümüne, heyecandan başarılı sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun koltuğuna oturmaya çalışan yarışmacı damgasını vurdu. Bir anda neye uğradığını şaşıran İmirzalıoğlu'nun tepkisi stüdyodakileri ve ekran başındakileri kahkahaya boğdu.

Televizyon Videoları
ATV ekranlarının en uzun soluklu yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşam yayınlanan bölümünde eğlenceli anlar yaşandı. O anlar herkesi kahkaya boğdu. ATV'nin reyting rekortmeni programı 'Kim Milyoner Olmak İster', haftada iki gün izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yarışmaya katılan 19 yaşındaki Halil Enes Kaya, başarılı bir performans sergiledi.

ÜNLÜ SUNUCU YARIŞMACIYI ANONS EDEREK STÜDYOYA DAVET ETTİ

'Kim Milyoner Olmak İster'de ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmacıyı anons ederek stüdyoya davet etti.

YARIŞMACI HEYECANLANDI

Stüdyodan içeri giren yarışmacı, oldukça heyecanlandı.

ÜNLÜ SUNUCUNUN KOLTUĞUNA OTURMAK İÇİN HAMLE YAPTI

Yarışmacı stüdyoya girerken oturacağı koltukları karıştırdı ve ünlü sunucu İmirzalıoğlu'nun koltuğuna oturmak için hamle yaptı.

DİYALOG SEYİRCİLERİ GÜLDÜRDÜ

Durumu düzelten İmirzalıoğlu, yarışmacıyı diğer koltuğa aldı.Ancak bu anlarda yaşanan diyalog seyircileri güldürdü.

"İSTERSEN BİR DE BÖYLE DENEYELİM"

Genç yarışmacı Halil Enes Kaya koltukları karıştırınca Kenan İmirzalıoğlu yarışmacıyı, "İstersen bir de böyle deneyelim" diyerek uyardı.30 bin TL'lik baraj sorusuna ulaşan yarışmacı, bir sonraki aşamada karşısına çıkan, "2001'de oynanan bir FIFA Dünya Kupası eleme maçı olan ve "uluslararası bir futbol maçındaki en yüksek skor" unvanıyla Guinnes Dünya Rekorlarına giren Avustralya - Amerikan Samoası maçının skoru ne olmuştur?" sorusu çıktı.

30 BİN TL ALARAK YARIŞMAYA VEDA ETTİ

Yarışmacı bu soruda çift joker hakkını kullandı.

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