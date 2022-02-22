MHP lideri Devlet Bahçeli: İBB Başkanı Münih'te hangi sıfatla bulunmuştur? Bu şahıs ne geziyor Münih'te?

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Kadına şiddet olaylarına değinen Bahçeli, "Şiddete tolerans gösterilemez. Alçakları en ağır şekilde cezalandırmak hukukun temel görevi, hepimizin takibini yapması gereken başlıca konudur. Kadına yönelik saldırılar, medeniyet ilkelerimizin çiğnenmesi demektir." şeklinde konuştu. Hocalı katliamına ilişkin konuşan MHP lideri, "Hocalı, stratejik değeri çok fazla olan yurt köşesidir, hala feryat etmektedir. Ermenistan'ın takip ettiği savaşlar, yeni topraklar politikası zor kullanılarak çöpe atılmış, Türk coğrafyası uyanışa geçmiştir. Türk'ün damarına basanlar, vatanına göz koyanlar, doğduklarına pişman edilmişlerdir." ifadelerini kullandı. Putin'in Luhansk ve Donetsk imzasına tepki gösteren Bahçeli, "Yangına körükle gitmekten başka anlam taşımamaktadır" dedi. İmamoğlu'nun Münih gezisine değinen MHP lideri, "İBB Başkanı, Münih'te hangi sıfatla bulunmuştur. Bu şahıs ne geziyor Münih'te? Sır tuttuğu bir görevi varsa söylesin de bilelim." şeklinde konuştu.