Seçimler yaklaşırken 6'lı masanın adayı hala belirsizliğini koruyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ayak diremesi yandaş medyayı bir hayli rahatsız ediyor. Hatta “seçim kaybedilirse sorumlusu Akşener’dir” diyecek kadar. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, katıldığı canlı yayında “Meral Akşener'in AK Parti iktidarına 5 yıl daha hediye etmek üzere olduğunu düşünüyorum. Eğer Erdoğan seçimi bir kez daha kazanacaksa sorumluluğu İyi Parti, Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ta olacaktır” dedi.