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'Memduh Ün gitti herşey bitti'' Hülya Koçyiğit'ten yürekleri dağlayan açıklama: Fatma Girik'in gözleri dolu doluydu

'Memduh Ün gitti herşey bitti'' Hülya Koçyiğit'ten yürekleri dağlayan açıklama: Fatma Girik'in gözleri dolu doluydu
24.01.2022 10:49

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'Memduh Ün gitti herşey bitti'' Türk sinemasının ünlü oyuncusu Fatma Girik'ten kötü haber geldi. Altı aydır İstanbul'da tedavi gören ünlü oyuncu bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak tanımlanan oyunculardan Hülya Koçyiğit ise telefonla bağlandığı canlı yayında zor anlar yaşadı. Koçyiğit; Fatma bana Memduh gitti herşey bitti, artık bende gitmek istiyorum'' sözleri yürekleri dağladı. İşte o açıklama...

Televizyon Videoları
Uzun bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncu Fatma Girik, 6 ay önce tedavi görmek için İstanbul'a geldi. Bir süredir özel bir hastanenin yoğun bakımında tedavi gören usta sanatçı, bu sabah yaşamını yitirdi. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak tanımlanan oyunculardan Hülya Koçyiğit ise telefonla bağlandığı canlı yayında zor anlar yaşadı.
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