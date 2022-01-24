'Memduh Ün gitti herşey bitti'' Hülya Koçyiğit'ten yürekleri dağlayan açıklama: Fatma Girik'in gözleri dolu doluydu

'Memduh Ün gitti herşey bitti'' Türk sinemasının ünlü oyuncusu Fatma Girik'ten kötü haber geldi. Altı aydır İstanbul'da tedavi gören ünlü oyuncu bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası olarak tanımlanan oyunculardan Hülya Koçyiğit ise telefonla bağlandığı canlı yayında zor anlar yaşadı. Koçyiğit; Fatma bana Memduh gitti herşey bitti, artık bende gitmek istiyorum'' sözleri yürekleri dağladı. İşte o açıklama...