MasterChef yarışmacısı Ata Çelenk’in büyük hatası elenmesine sebep oldu

MasterChef Türkiye yarışmasının iddialı yarışmacılarından Ata Çelenk'in başına talihsiz bir olay geldi. Çelenk, yarışmada yapmaması gereken bir hata yüzünden direkt olarak elendi. Hatayı fark eden Mehmet Şef, 'MasterChef'teki en büyük günahlardan biri' diyerek durumu diğer jüri üyeleri Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile paylaştı. Jürilerin ortak kararı ile MasterChef Ata yarışmaya veda etti. Peki MasterChef Ata Çelenk neden elendi?

İddialı duruşu ve açıklamalarıyla dikkat çeken Ata Çelenk, yayınlanan son bölümde talihsiz bir olay yaşadı.

Jürilerin karşısına çıkmadan önce oldukça iddialı olduğunu ifade eden Çelenk yaptığı bir hata yüzünden hayallerine veda etti.

YEMEĞİNDEN KIL ÇIKTI!

Yemeğini vaktinde hazırlayıp jürilere sunan Şırnaklı Ata'nın yemeğinden kıl çıktı. Olayı tek fark eden isim ise Mehmet Şef oldu.

Kılı yemeği tattıktan sonra fark ettiğini belirten Mehmet Şef, bunun MasterChef'teki en büyük günahlardan biri olduğunu söyledi.

Yemekten bir parça aldıktan sonra kılı fark eden Mehmet Şef, bu olayı diğer jüri üyeleriyle paylaşmak zorunda olduğunu dile getirdi.

Mehmet Şef bu olayı Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile paylaştıktan sonra yarışmacı Ata'ya yemekte kıl çıkmasının kırmızı çizgi olduğunu söyledi.

Jüri üyeleri emekleri için Ata'ya teşekkür ederek gelecek seneye yarışmaya tekrar katılabileceğini ifade etti.