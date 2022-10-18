Mangır medyada bu kez hedef CHP'li Mansur Yavaş! Enver Aysever TELE 1'den bombaladı: Oy vermem

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlandığı defalarca kez ortaya çıkan ve son olarak CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Mangır medyası' diyerek ifşa etti TELE 1 hedefine bu kez CHP'li Mansur Yavaş'ı koydu.

ENVER AYSEVER'DEN MANSUR YAVAŞ'A: OY VERMEM

Zaman zaman CHP'de adaylık yarışı veren Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yapan TELE 1'de sunucu Enver Aysever "Mansur Yavaş'a oy vermem" ifadeleriyle yüklendi.

Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi kurucularından Etyen Mahçupyan'ın seçimlerin Mansur Yavaş ve Başkan Erdoğan'ın arasındageçmesi durumunda yeniden Erdoğan'a oy verebileceğini söylemesini ekrana yansıtan Enver Aysever Yavaş'ı sert sözlerle eleştirdi.

Yavaş'ın Deniz Gezmiş'i ve Eşber Yağmurdereli gibi isimleri hedef aldığını hatırlatan Enver Aysever, "Ben Mansur Yavaş'a oy vermem. Bunda da haklıyım. Mansur Yavaş'ın Eşber Yağmurdereli'den Deniz Gezmişlerin manevi miraslarından Nazım Hikmet'ten özür dilemediği müddetçe… Türkiye'nin katledilen sosyalistlerden açıkça özür dilemediği müddetçe aday olmasının da hakkı olmadığını düşünüyorum" dedi.

"İMAMOĞLU DA YAVAŞ DA GÖREVİNE DEVAM ETSİN ONUN İÇİN OY VERDİK"

Aysever, Yavaş ve İmamoğlu'nun belediye başkanlığına devam etmesi gerektiğini belirterek, "Ayrıca Ankara gibi büyük bir şehri kazanmış olan 1 belediye başkanının o görevi tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. İBB Başkanının da tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Biz onlara İstanbulular ve Ankaralılar onun için oy verdik." dedi.

"ADAYLIK KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKI"

Aysever, "6'lı masadan aday çıkacaksa öncelikli hakkın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olduğunu eğer o olmazsa Meral Akşener'in aday olması gerektiğini görüyorum. Benim tercihim olarak söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

HDP'NİN DESTEĞİNİ ALMALI

Aysever şunları söyledi;

"Masadan çıkacak kişiye HDP'nin ve etrafındaki sosyalistlerin ve bizim gibi sosyalistlerin de en azından hayır dememesi gerekiyor.

"ABİLERİMİDEN ÖZÜR DİLESİN"

Yani kimse kusura bakmasın, Abilerimize edebiyatımızın en büyüklerine her türlü hakareti yapanlar dün dündür bugün bugündür diyecek biz de tığış tıpış gidip oy vereceğiz. Olmaz. O kadar da değil.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA HDP ADAY ÇIKARAK

Kılıçdaroğlu aday olursa HDP'nin ve sosyalistlerin alternatif aday çıkartmayacağını düşünüyorum. Eğer Mansur Yavaş aday olursa HDP'nin Eski CHP'li Rıza Türmen'i aday gösterme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorum."

YAVAŞ NE DEMİŞTİ?

Yavaş yıllar önce yaptığı konuşmada "Deniz Gezmiş'i, hakim katili Yılmaz Güney'i, Terörist Kör Eşber'i, Yaşar Kemal'i kahraman ilan edip, ülkücüleri mafya ve çete ilan eden azılılara soruyorum: Bu insanlar mı çete yoksa siz mi çetesiniz?" ifadelerini kullanmıştı.

AYSEVER GEÇTİĞİMİZ GÜN DE İMAMOĞLU'NU BOMBALAMIŞTI

Enver Aysever geçtiğimiz gün de Dezenformasyonla Mücadele Yasası için tweet atmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti.

Aysever, "İmamoğlu'nun ne iş yaptığını ben daha bugüne kadar hiç anlamadım. Ya kardeşim topçu olacaksan top oyna. Belediye başkanı olacaksan başkan ol. Milletin hayrına olmayan ne varsa sende. Biz senin ne yaptığını bilmiyor muyuz ya?" demişti.

Aysever daha sonra ise kıvırarak İmamoğlu'nun hedef almasının Dezenformasyonla Mücadele Yasası'na yönelik bir gönderme olduğunu iddia etmişti.

KILIÇDAROĞLU VE TELE 1 ARASINDA 'YANLATMA' HİKAYESİ

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoya dönen ABD ziyareti CHP tarafından fonlanan TELE 1 ile arasında kriz çıkarmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından da desteklendiği bilinen TELE 1'in ABD ziyaretine çağırılmaması sonrası TELE 1 Washington Temsilcisi Yılmaz Polat, ziyaretin fiyaskoya döndüğünü ima ederek Kılıçdaroğlu'nun bitik siyasetçilerden bile randevu alamadığını söylemişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ilginç bir harekete imza atarak ABD dönüşü Yılmaz Polat'ı makamında ağırladı. Polat'a hem röportaj veren hem de kitabının reklamını yapan Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi bir yanlatma hikayesi olarak tarihe geçerken, "Susun, bana burmayın yanlayın" mesajı olarak yorumlandı. Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası Aysever'in bu çıkışı da manidar bulundu.