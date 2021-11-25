Müge Anlı, Leyla'nın ölümüyle ilgili yeni gelişmeyi aktardı, küçük kızın ölümüne ilişkin davayı üstlenen avukat canlı yayında konuştu. Kaybından 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in ölümü hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, Müge Anlı canlı yayınında tüm detayları aktardı, Anlı ise ne olursa olsun davasının peşinde koşan ve minik kızın ölümüne neden olanların ceza alması için çaba sarf eden avukatı gönülden tebrik etti.