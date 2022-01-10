Kur'an kurslarını hedef alan Özgür Özel'den sonra KRT yayınında skandal sözler! 1500 yıl önceki uygulamalar...

28 Şubat zihniyeti her fısatta bazılarının dillerine vuruyor. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel skandal sözlerle Diyanet'i ve 4 - 6 yaş Kur’an kurslarını hedef almıştı. Özgür Özel Kur'an kurslarını kastederek, "Orta çağ düşüncesini kurumsallaştırmanın ne faydası var" şeklinde skandal ifadeleri kullanmıştı. Ekrem İmamoğlu'nu desteğiyle bilinen KRT televizyonunda skandal bir yayın gerçekleştirildi. Prof Dr. Abdulkadir Çevik, Diyanet'i ve Kur'an kurslarını hedef alarak, "Ülkemizde ateistler çoğalıyor. Çünkü 1500 yıl önceki uygulamalar gündeme getirildiği zaman şimdiki gençliğin bunu kabul etmesi mümkün değil. Gençler 'Din böyle mi?' diye soruyor" dedi.