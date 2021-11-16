Türkiye onunla ağlamıştı... Peş peşe yaşanan olayların ardından Esra Erol 8 aylık hamile olan Kübra'nın gözyaşlarını dindirdi! 8 aylık hamile olan Kübra 2 yılık eşi Sezer Sarıkaya'nın ihanetine uğramıştı. Eşi Sezer'in eski sevgilisi Elif Çamur ile kaçıp düğün yaptığını, kendisinden de 5 aydır haber alamadığını söyledi. Çocukları ile ilgilenmediğini de anlatan Kübra canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Kayınpederinin kendisini evden kovduğunu, eşinin dini nikah kıyarak düğün yaptığı Elif'i ise kabul ettiklerini söyledi. Hamilelik sürecinde tek başına kalan ve yalnız olan Kübra Sarıkaya, kız kardeşim Sezer'in bir kadınla görüntülü ve çok samimi konuştuklarına şahit olduğunu söyledi. daha sonra öğrendim ki konuştuğu kişi eski sevgilisi Elif Çamur'du.

Elif'in ailesi ise Sezer'in benimle evli olduğunu benden 2 çocuğu olduğunu bilmiyorlar. Elif ise biliyordu benimle evli olduğunu. Elif'i öğrenince onu aradım konuştum "benim eşinle aramda bir şey yok. Evli biriyle birlikte olmam" diyerek beni aralarında bir şey olmadığına ikna etti. Daha sonra Elif'in evlendiğini öğrendim ama eşimle olduğunu asla bilmiyordum. Ama daha sonra Sakarya'da düğün yaptıklarını öğrendim fotoğraflarını gördüm. İddialar karşısında sessiz kalmayan Sezer canlı yayına bağlanarak iddiaları reddetti. Kübra'nın eşi Sezer Sarıkaya, "Bütün bunlar iftira" dedi. Konuyla ilgili fotoğraf ve videoları dahi kabul etmeyen Sezer Sarıkaya, aslında istemediğini ama evlenmek zorunda kaldığını iddia etti.

Canlı yayında yüzleştiler

Eşi Kübra Sarıkaya ile yüzleşmeye gelen Sezer Sarıkaya, hakkındaki tüm iddiaları kabul ederken, üslubu ile herkesi şoke etti. Yaptıklarına rağmen en ufak bir pişmanlık ifadesinde bulunmayan Sezer Sarıkaya, kendi isteğiyle Elif'le evlendiğini kabul etti. Kübra ise yaşananlardan sonra eşi Sezer'den boşanmak istediğini söyledi. Kübra'nın çaresizliğini gören Esra Erol ise, milyonların önünde Kübra'ya iyi bir gelecek kuracağına dair söz verdi.

Yıllar sonra annesiyle ilk kez konuştu

Talihsiz Kübra'nın ise hayatında yaşadığı tek büyük acının bu olmadığı öğrenildi. Kübra annesiz büyümüştü. Canlı yayına bağlanan annesiyle konuşan Kübra yıllar sonra ilk kez sesini duymuştu. Annesine "Bizi bırakıp gittin. Kardeşim daha 2 yaşındaydı babam bize sahip çıktı, büyüttü. Seninle konuşacağım bir şeyim yok" diyerek annesiyle konuşmak istemediğini söyledi.

Esra Erol izleyicisi tek yürek oldu, Kübra'ya destek yağdı!

Esra Erol izleyicileri ise Kübra'nın gözyaşlarına kayıtsız kalamadı, yardım etmek için sıraya girdi. Türkiye'nin dört bir yanında arayan izleyiciler Kübra'nın durumuna çok üzüldüklerini, ellerinden geldiği kadar maddi destek olacaklarına söz verdiler. Esra Erol ise Kübra'ya ufak bir sürpriz yaparak doğumuna haftalar kala bebeği için alışverişe çıkardı. Hamileliğinin başından beri ilk defa çocuğu için alışverişi yapan Kübra duygu dolu anlar yaşadı. Esra Erol, Kübra'ya doğumu ve doğum öncesinde maddi manevi tüm desteği sağlayacağına söz verdi.