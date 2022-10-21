KPSS ÖABT sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimi ile birlikte belli oldu. Sınava katılan adayların KPSS lisans ve ÖABT sonuçları için bekleyişi sürerken gözler ÖSYM açıklamasına çevrildi. Peki 2022 KPSS ÖABT sınav sonuçları AÇIKLANDI MI? KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? KPSS tercih kılavuzu ne zaman yayınalacak? KPSS P4, P5, P10, P12, P34, P39, P44, P45, P48 puanı ile alım yapan kurumlar hangileri? KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu? 2021 KPSS lisans ÖABT puanı sonrası düşük puanla nereye girilir?

2022 KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı

18 Eylül 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığındaki 46 numaralı sorunun "A" olarak verilen doğru cevabın "B" olarak düzeltilmesine karar verilerek değerlendirme süreci tamamlanmıştır.



Adaylar, sınav sonuçlarına 21 Ekim 2022 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.

KPSS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, KPSS sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak; ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TERCİHERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KPSS tercihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz dönem için ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yerleştirme işlemi yapılacağı belirtilmişti.

KPSS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yerleştirme işlemleri için KPSS-2022/3 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak. KPSS tercih kılavuzun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kılavuz yayınlanması ile birlikte adaylar, tercih işlemlerini, tercih kılavuzunda belirtilen şekilde https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.