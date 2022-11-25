Konya'da KÖPEK KATLİAMI! Konya köpek barınağında dehşete düşüren görüntüler infial yarattı! Kürekle katletti!

Konya'da Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çekilen görüntüler hakkında açıklama geldi. Peki, Konya barınak olayı nedir? Köpekleri kürekle öldüren görevliler TUTUKLANDI MI? İşte merak edilenler!

Konya Büyükşehir Belediyesine ait Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bir görevlinin elindeki kürekle bir köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Milyonlarca kullanıcının tepki gösterdiği durum bir anda sosyal medya uygulaması olan Twitter'da en çok konuşulanlar arasında ilk sıraya yükseldi. Çok sayıda ünlü ismin de tepki gösterdiği olay sonrası Konya Büyükşehir Belediyesi açıklama yaptı.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Belediye söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederek, "Hayvan Rehabilitasyon Merkezimizde yaşandığı iddia edilen üzücü olay hakkında soruşturma başlatılmıştır.

Bu hususlarda kurumsal hassasiyetimiz en üst noktadadır. Konu etraflıca değerlendirilerek sorumlular hakkında yasal işlem ve suç duyurusu yapılacaktır" denildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



Konya Büyükşehir Belediyesi sorumlu şube müdürünün görevden uzaklaştırılması ve olaya karışan işçilerin iş akdininin feshedilmesine ilişkin alınan kararı paylaştı. Sosyal medyada duyurulan karar, "Medyada yayınlanan görüntülerle ilgili sorumlular hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Konu hassasiyetle takip edilmektedir." ifadesiyle paylaşıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntünün ardından barınakta Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından inceleme başlatıldı.

A HABER SPİKERİ SESİ TİTREYE TİTREYE O GÖRÜNTÜLERE İSYAN ETTİ

A Haber Spikeri Cansın Helvacı vahşet görüntülerine canlı yayında isyan etti. Helvacı sosyal medyadan yapılan provokasyon içerikli algı mesajlarına bir hayvansever olarak yanıt verdi.

Helvacı; ''Cumhurbaşkanının belediyelere talimat verdiğini biliyorum. Bu çok ciddi ve kritik bir konu. Evet bu siyasilerin konusu ama bu siyaset üstü bir konu. O yüzden, Erdoganın örnek gösterdiği barınak, o barınakta şu oldu, bu barınakta bu oldu değil! Bizim bu zihniyeti yok etmemiz ve bu barınaklarda çalışan insanların en azından hayvanları anlayabilen, sevebilen insanlar olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Bu cani barınakta da olsa, dışarıda da olsa bu hayvana bunu yapacaktı. Burada ne bir kurumu koruyorum, ne başka birşey söylemeye çalışıyorum. Bir hayvansever olarak burada ortak paydada yapılmaya çalışan o çalışmaya bir şekilde hep birlik olup destek vermemiz gerektiğini söylüyorum. Buna siyasi partilerde dahil.'' dedi.

