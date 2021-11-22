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Konu: 2022 asgari ücret zammı kaç TL? Bugün Kabine'de masaya yatırılacak

Konu: 2022 asgari ücret zammı kaç TL? Bugün Kabine'de masaya yatırılacak
22.11.2021 09:12
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Gasp içinde gasp

Tüm Türkiye bugün yapılacak Kabine Toplantısı'ndan çıkacak sonuçları merak ediyor. Bugün ele alınacak gündem başlıklarında, 2022 asgari ücret zammı, Merkez Bankası'nın faiz indirimi, Seçimde yüzde 50+1 sistemi, koronavirüste son durum gibi kapsamlı konular masada olacak. 2022 yılı için işveren ve işçi ile aralık ayında asgari ücret pazarlığı görüşmeleri başlayacak. Toplantı öncesinde son kez Kabine'de asgari ücret konusu değerlendirilecek. Masada verginin kaldırılması gibi pek çok formülün yer alacağı bildirildi. Peki, 22 Kasım Kabine Toplantısı kararları nedir? 2022 asgari ücret zammı kaç TL olacak? 50+1 seçim sistemi nedir? İşte tüm gelişmeler...

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