''Kızını satıyordu' Meliha Özsu cinayetinde son dakika gelişmesi! Müge Anlı canlı yayınına polis müdahalesi! Gözaltına alındılar

Meliha Özsu cinayetinde Müge Anlı stüdyosuna gelen polis ekipleri iki ismi adliyeye aldı! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Meliha Özsu cinayetiyle ilgili sıcak gelişme yaşandı. Adana'da yaşayan 18 yaşındaki Meliha'nın kayıp dosyası cinayet dosyasına dönüştü. 6 yıl önce babasının evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan genç kızın kimsesizler mezarlığına gömüldüğü ortaya çıktı. Durumu öğrenen anne, eski eşinden şüphelendiğini söyleyerek Anlı ve ekibinden yardım istedi. Anne ve baba canlı yayında yüzleşti, yaşanan gelişmeler üzerine emniyet ekipleri Meliha Özsu'nun babasını ve sevgilisini ifadelerini almak üzere adliyeye götürmeye geldi. Stüdyoda hareketli anlar yaşandı, 'Baba kızını para karşılığında satıyordu' iddiası ise kan dondurdu.