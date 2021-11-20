Haberler Televizyon Videoları Kıvanç Tatlıtuğ'un babalık heyecanı gözlerine yansıdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un babalık heyecanı gözlerine yansıdı

Kıvanç Tatlıtuğ'un babalık heyecanı gözlerine yansıdı
20.11.2021 10:19
Ana Sayfa 03:23
Sır perdesini aralayacak soru!...
Ana Sayfa 00:17
Son dakika: Tokat'ta korkutan...
Ana Sayfa 00:13
Hollanda’da salgın...
Ana Sayfa 00:37
Arka Sokaklar 605. bölüm...
Ana Sayfa 00:17
CHP'nin 'battık bittik'...
Ana Sayfa 01:37
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde...
Ana Sayfa 00:23
Burcu Özberk’ten göğüs...
Ana Sayfa 01:14
PKK/YPG Afrin’de sivillere...
Ana Sayfa 02:18
Beşiktaş saldırısının faili...
Ana Sayfa 03:15
Destan'ın yıldızı Ebru Şahin,...
Ana Sayfa 03:41
''Korkudan bayıldılar''...
Ana Sayfa 00:40
FETÖ’cü binbaşıların ‘hacamat’...

Başak Dizer’le evliliğinden baba olmaya hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ, “Sağlıkla gelsin cinsiyet önemli değil” dedi. Oldukça mutlu olan Tatlıtuğ’un erkek bebek beklediği öğrenildi.

Televizyon Videoları

Geçtiğimiz günlerde baba olacağı haberleri çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam Taksim'deki Golden Hour adlı mekanda yemek yedi.




2016 yılında evlendiği 44 yaşındaki stil danışmanı Başak Dizer'in hamile kalmasıyla büyük mutluluk yaşayan yakışıklı oyuncu, önceki gün duygularını paylaştı.




Oldukça heyecanlı olan Tatlıtuğ, "Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum, Allah'ım isteyen herkese nasip etsin" dedi.




Henüz isim düşünmediklerini de söyleyen Tatlıtuğ, "Cinsiyet konusunda da sağlıklısı hangisi olacaksa o olsun" derken magazin programı 2. Sayfa ünlü çiftin erkek bebek beklediğini duyurdu.




Bu haberi duyan Tatlıtuğ, hayranları, "Junior Kıvanç geliyor" diyerek sevinçlerini paylaştı.

SON DAKİKA