Kıvanç Tatlıtuğ'un babalık heyecanı gözlerine yansıdı

Geçtiğimiz günlerde baba olacağı haberleri çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, önceki akşam Taksim'deki Golden Hour adlı mekanda yemek yedi.







2016 yılında evlendiği 44 yaşındaki stil danışmanı Başak Dizer'in hamile kalmasıyla büyük mutluluk yaşayan yakışıklı oyuncu, önceki gün duygularını paylaştı.







Oldukça heyecanlı olan Tatlıtuğ, "Çok güzel bir duygu. Çok mutluyum, Allah'ım isteyen herkese nasip etsin" dedi.







Henüz isim düşünmediklerini de söyleyen Tatlıtuğ, "Cinsiyet konusunda da sağlıklısı hangisi olacaksa o olsun" derken magazin programı 2. Sayfa ünlü çiftin erkek bebek beklediğini duyurdu.







Bu haberi duyan Tatlıtuğ, hayranları, "Junior Kıvanç geliyor" diyerek sevinçlerini paylaştı.