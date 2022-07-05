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Kırklareli SON DAKİKA! Kırklareli OTOBÜS KAZASI! Yolcu otobüsü, Lüleburgaz'da devrildi: 6 Ölü 25 Yaralı | İlk görüntüler

Kırklareli SON DAKİKA! Kırklareli OTOBÜS KAZASI! Yolcu otobüsü, Lüleburgaz'da devrildi: 6 Ölü 25 Yaralı | İlk görüntüler
05.07.2022 09:07

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Son dakika haberine göre Edirne - Bodrum seferini yapan bir yolcu otobüsü, Lüleburgaz'da devrildi. Kaza nedeniyle ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü, 25 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

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Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki 16 ABE 743 plakalı otobüs, ilçe çıkışında şarampole devrildi.

Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.

Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.

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