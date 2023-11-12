PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023, 22:59 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023, 23:30

Kim Milyoner Olmak İster'de tarihi gece! İşte 5 milyon değerindeki o sorunun cevabı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının tarihinde ilk defa bu akşam 13. soru yani 5 milyon değerindeki soru açıldı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ATV'nin en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de büyük ödül 5 milyon oldu. 5 milyonluk soruyu ise ilk kez Eyüp İşler açtırdı. Yarışmacıya ''İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasında olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?'' sorusu soruldu. İşte cevabı...

SIRADAKİ VİDEO
AİLE FRAGMAN İZLE | ASLAN VURULDU!
11.11.2023Cumartesi
İZLE | Yalı Çapkını 45. bölüm 2. fragmanı: ''Seni diri diri yakarım Ferit''
10.11.2023Cuma
📺 ATV MÜGE ANLI İZLE 🕵️ CANLI YAYIN MÜGE ANLI SON BÖLÜM İZLE! Atv canlı yayın izle 2023 bugün (9 Kasım 2023 Perşembe) | VİDEO
09.11.2023Perşembe
Müge Anlı Yusuf Kavuk'a ne oldu?
08.11.2023Çarşamba
YALI ÇAPKINI FRAGMAN İZLE! Yalı Çapkını 45. bölüm fragmanı yayınlandı
08.11.2023Çarşamba
Bunlar da Var
Ankara’nın Eryaman ilçesinde nakliye için kullanılan 70 metrelik yük asansörü devrildi 02:43
Başkent'te 70 metrelik yük asansörü devrildi
12.11.2023Pazar
Galatasaraylı Lucas Torreira körkütük aşık! Devrim Özkan’la ev hallerini ilk kez yayınlayıp dostu düşmanı çatlattı: Sen benim en iyi yerimsin! 00:20
Devrim Özkan’la ev hallerini ilk kez yayınlayıp dostu düşmanı çatlattı
12.11.2023Pazar
Dilan Polat ve Engin Polat’ın park kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Komşusuna yumruk atıp böyle saldırdı 04:12
Dilan Polat ve Engin Polat'ın komşularına saldırdığı anlar kamerada
12.11.2023Pazar
Burdur’da düğünde damat yanlışlıkla gelin arabasının şoförünü vurdu 03:05
Damat yanlışlıkla gelin arabasının şoförünü vurdu
12.11.2023Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA