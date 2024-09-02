Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde sorulan BMGK sorusu ise geceye damga vurdu. Yarışmacıya, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" sözünü hatırlatan Kenan İmirzalıoğlu, "Ne yaman bir çelişki değil mi Baran? BMGK daimi üyesi 5 ülke zaman zaman bazı ülkeler arasında sıkıntılar çıkartıp sonra kendi mallarını satmak için pazar oluşturuyorlar. Ben o söze gerçekten katılıyorum. Dünya 5'ten büyüktür." dedi.