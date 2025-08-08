Son Dakika
İsrail basını Netanyahu'nun kanlı Gazze planını açıkladı: 1 milyona yakın Filistinli güneye sürülecek MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı! Sahte e-imza ve diploma çetesi olayında 11 büyük yalan ve gerçekler! Her taşın altında "Onlar" var: CHP ve fondaşlarının iftira mesaisi Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu! Esenyurt'ta taksici dehşeti: Tartıştığı kızı yumruk atarak bayılttı Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan'dan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar Şaibeli kongre şaibeli CHP! "Mağdur" sıfatıyla ifade veren Cemal Canpolat'tan İmamoğlu'na olay sözler: Hırsızı savunacak halimiz yok
Kim Milyoner Olmak İster'de futbol sorusunda çift cevap jokerini kullandı! Galatasaray Spor Kulübünün tarihindeki ilk amblem, ağzında futbol topu olan hangi hayvanın bir tasviriydi? sorusunda elendi...

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" son bölümü nefesleri kesti! Yarışmacı 200 bin TL'lik soruya kadar başarılı bir şekilde gelirken, Galatasaray Spor Kulübünün tarihindeki ilk amblem, ağzında futbol topu olan hangi hayvanın bir tasviriydi? sorusunda çift cevap joker hakkını kullanmasına rağmen elendi.

Karaman’da turistleri taşıyan VIP minibüs ile otomobil çarpıştı: 6’sı Rus 8 yaralı biri ağır!
Anadolu Otoyolu'nda can pazarı! 10 yaralı!
Nevşehir’de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
Siirt’te feci kaza: Hafif ticari araç şarampole devrildi! 7 yaralı
