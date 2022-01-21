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Kim Milyoner Olmak İster'de Avrupa'nın karanlık yüzünü bir kez daha açığa çıkaran soru!

Kim Milyoner Olmak İster'de Avrupa'nın karanlık yüzünü bir kez daha açığa çıkaran soru!
21.01.2022 23:26

OTOMATİK OYNAT

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Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan atv'nin heyecan dolu bilgi programı Kim Milyoner Olmak İster yine seyirciyi ekrana kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde sorulan bir soru ile sözde medeni olarak parlatılan Avrupa'nın karanlık geçmişi bir kez daha açığa çıktı. "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrımeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusunun cevabını öğrendiğinizde bir çoğunuz çok şaşıracak...

Televizyon Videoları
Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan atv'nin heyecan dolu bilgi programı Kim Milyoner Olmak İster yine seyirciyi ekrana kilitledi. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümünde sorulan bir soru ile sözde medeni olarak parlatılan Avrupa'nın karanlık geçmişi bir kez daha açığa çıktı. "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrımeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusunun cevabını öğrendiğinizde bir çoğunuz çok şaşıracak...
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