PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Videoları Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024, 03:29 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2024, 03:29

'Kim Milyoner Olmak İster?'de Alper Gezeravcı sorusu geceye damga vurdu | Kenan İmirzalıoğlu: Gurur duyuyoruz

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölümüyle yine milyonları ekranları başına kilitledi. Meral Yegin isimli bir yarışmacıya 20 bin TL değerinde sesli soruda "Alper Gezeravcı'nın uzaya çıktığında yaptığı ilk konuşma" soru olarak soruldu. Yarışmacı soruya cevap vererek "Gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı. Kenan İmirzalıoğlu ise, "Gurur duyuyoruz. Emeği geçen herkesi de tebrik ediyoruz. Teknoloji alanında yaptığımız atılımların içinde uzayda olmamız da ayrı bir mihenk taşı oldu. Umarım milletimiz için yapılan teknolojik atılımlar giderek katlanarak devam eder. Çocuklarımız için geleceğimiz için çok daha güçlü, ferah çok daha ileri bir Türkiye'de yaşama şansı olur." ifadelerini kullandı. İşte geceye damga vuran o tarihi anlar....

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Gönül Dağı 125. bölüm fragmanı izle!
28.01.2024Pazar
Ben Bu Cihana Sığmazam 55. bölüm fragmanı yayınlandı
27.01.2024Cumartesi
Ateş Kuşları 41.bölüm fragmanı yayınlandı
27.01.2024Cumartesi
Kardeşlerim 114. bölüm 2. fragmanı: Hapise atın bunu!
26.01.2024Cuma
Aldatmak 56. bölüm fragmanı: Ölen birinden mi boşandım?
26.01.2024Cuma
Bunlar da Var
2 sene önce evlendiler! Çağlar Ökten’den Seda Sayan itirafı geldi! “Seda Sayan evde nasıl birisi?” sorusu yöneltilince... 00:13
Çağlar Ökten’den Seda Sayan itirafı geldi!
28.01.2024Pazar
SON DAKİKA! Sarıyer’de Santa Maria İtalyan kilisesinde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı 00:10
Santa Maria İtalyan kilisesinde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı
28.01.2024Pazar
▶️ Tekirdağ’da yolcu treni beton mikserine çarptı! 01:36
▶️ Tekirdağ'da yolcu treni beton mikserine çarptı!
28.01.2024Pazar
Sarıyer’de kiliseye saldıran şahıslar kamerada 00:14
Kiliseye saldıran şahıslar kamerada
28.01.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA